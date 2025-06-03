Оно коснется правила преимущества домашнего поля в плей-офф. УЕФА со следующего сезона сделает изменение в нем, чтобы предоставить дополнительную привилегию командам, которые показали лучшие результаты на этапе лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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Как изменение введет УЕФА

В кампании-2024/2025 клубы, занявшие места в топ-8 основного раунда, гарантированно играли ответный матч 1/8 финала дома. Начиная же с четвертьфинала порядок матчей определялся уже жеребьевкой, что уменьшало ценность высокого места на этапе лиги.

Со следующего сезона это будет изменено. Порядок всех матчей плей-офф будет определяться по позиции в таблице.

Та команда, которая финишировала выше, будет проводить ответный матч дома на каждой стадии плей-офф. Это должно побудить клубы бороться за победу в каждом поединке во время основного этапа лиги.

Отмечается, что это изменение принял Комитет клубных соревнований УЕФА во время заседания, которое состоялось перед финалом Лиги чемпионов. Ожидается, что такое нововведение будет применено во всех еврокубках, а окончательно решение должны утвердить 28 августа.

К слову. В следующем сезоне Украину на международной арене представят четыре клуба: Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье. Все они начнут свой путь в еврокубках с квалификационного раунда.

Напомним, что накануне УЕФА определила лучший гол Лиги чемпионов-2024/2025. Его автором стал звездный вундеркинд Барселоны.