Французский коллектив одержал сокрушительную победу со счетом 5:0. После завершения турнира УЕФА определила лучший гол Лиги чемпионов-2024/2025, информирует 24 Канал.

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Кто забил лучший гол сезона в ЛЧ

Его автором стал Ламин Ямаль. Наградой было отмечено его взятие ворот в первом полуфинале турнира в матче против Интера.

Тогда 17-летний испанский вингер на дриблинге прошел двух соперников и, приблизившись к еще трем, пробил в дальний угол ворот Зоммера. Мяч полетел по идеальной траектории, а швейцарец даже не пытался за ним прыгать.

Как Ямаль забил лучший гол сезона в ЛЧ: смотрите видео

Отметим, что еще один гол юного испанца попал в топ-10. А в тройке лучших оказались также взятия ворот от Лаутаро Мартинеса и Деклана Райса.

Топ-10 голов Лиги чемпионов-2024/2025 по версии УЕФА

Ламин Ямаль, Барселона – Интер (полуфинал, первый матч, 30.04.2025) Лаутаро Мартинес, Бавария – Интер (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025) Деклан Райс, Арсенал – Реал (четвертьфинал, первый матч, 08.04.2025) Килиан Мбаппе, Реал – Манчестер Сити (плейофф, ответный матч, 19.02.2025) Винисиус Жуниор, Реал – Боруссия Дортмунд (3 тур, 22.10.2024) Маркус Тюрам, Барселона – Интер (полуфинал, первый матч, 30.04.2025) Зено Дебаст, Спортинг – Лилль (1 тур, 17.09.2024) Эрлинг Холанд, Манчестер Сити – Спарта Прага (3 тур, 23.10.2024) Ламин Ямаль, Барселона – Бенфика (1/8 финала, ответный матч, 11.03.2025) Хулиан Альварес, Реал – Атлетико (1/8 финала, первый матч, 04.03.2025)

К слову. В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провел 13 матчей в Лиге чемпионов. В них он отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что также УЕФА опубликовала символическую сборную ЛЧ-2024/2025. В ней оказались сразу семь игроков ПСЖ.