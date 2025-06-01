В финальном матче команда Луиса Энрике уничтожила миланский Интер со счетом 5:0. Благодаря этой крутой победе ПСЖ впервые в истории завоевал заветный трофей Лиги чемпионов, пишет 24 Канал.

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Дембеле – герой Лиги чемпионов-2024/25

Эксперты УЕФА подвели итоги турнира. Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/25 стал вингер ПСЖ Усман Дембеле. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Усман Дембеле признан лучшим игроком ЛЧ-2024/25 / фото УЕФА

В финальном поединке Дембеле не отметился голом, но отдал два ассиста. В сезоне ЛЧ-2024/25 француз сыграл 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, что во время игровой карьеры Дембеле защищал цвета Ренна, Боруссии Дортмунд, Барселоны и Пари Сен-Жермена. 28-летний футболист трижды выигрывал испанскую Ла Лигу и дважды французскую Лигу 1. В составе сборной Франции в 2018 году Усман стал чемпионом мира.

Победа в Лиге чемпионом стала первой в карьере звездного футболиста. Кстати, по мнению тренера ПСЖ Луиса Энрике, Дембеле заслужил получить "Золотой мяч".