Испанский специалист назвал футболиста, который заслужил получить "Золотой мяч". По его мнению, это французский вингер Усман Дембеле, информирует 24 канал со ссылкой на RMC Sport.

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Почему Энрике выбрал Дембеле

Луис Энрике рассказал, почему Усман Дембеле заслуживает того, чтобы получить "Золотой мяч". Главный тренер ПСЖ отметил работу француза в защите.

В частности, испанский специалист высоко оценил защитную работу Дембеле в финале Лиги чемпионов. Энрике отметил, что это настоящее проявление лидерства в команде.

Я искренне верю, что он заслуживает Золотой мяч, несомненно, не только за выигранные титулы или забитые голы, но и за свой прессинг. Он делал это весь сезон, но в этом финале был просто невероятным,

– сказал Энрике.

Напомним, что ПСЖ разгромно победил Интер в финале Лиги чемпионов. Парижане забили пять голов в ворота миланского клуба.

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле сыграл в 49 матчах за ПСЖ в официальных турнирах. За это время французский вингер забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.