Іспанський спеціаліст назвав футболіста, який є заслужив отримати "Золотий мяч". На його думку, це французький вінгер Усман Дембеле, інформує 24 канал із посиланням на RMC Sport.

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Чому Енріке обрав Дембеле

Луїс Енріке розповів, чому Усман Дембеле заслуговує на те, щоб отримати "Золотий м'яч". Головний тренер ПСЖ відзначив роботу француза у захисті.

Зокрема, іспанський спеціаліст високо оцінив захисну роботу Дембеле у фіналі Ліги чемпіонів. Енріке наголосив, що це справжній прояв лідерства у команді.

Я щиро вірю, що він заслуговує на Золотий м’яч, безсумнівно, не тільки за виграні титули або забиті голи, а й за свій пресинг. Він робив це весь сезон, але в цьому фіналі був просто неймовірним,

– сказав Енріке.

Нагадаємо, що ПСЖ розгромно переміг Інтер у фіналі Ліги чемпіонів. Парижани забили п'ять голів у ворота міланського клубу.

У сезоні 2024/2025 Усман Дембеле зіграв у 49 матчах за ПСЖ в офіційних турнірах. За цей час французький вінгер забив 33 голи та віддав 15 результативних передач.