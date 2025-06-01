У суботу, 31 травня, відбувся фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру. Володарем трофею став французький Парі Сен-Жермен, пише 24 Канал.

До теми ПСЖ з рекордом знищив Інтер та вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів

Майстер-клас у виконанні "парижан"

Міланський Інтер нічого не зміг протиставити чемпіону Франції. Підопічні Луїса Енріке здобули заслужену перемогу з рахунком 5:0.

"Парижани" шокували "змій" в дебюті матчу, забивши два голи за вісім хвилин. Спочатку Хакімі засмутив свій колишній клуб, скориставшись пасом Дуе.

А згодом герой матчу Дезіре Дуе до асисту додав забитий гол. 19-річний вінгер за допомогою рикошету пробив Зоммера.

У другому таймі "парижани" довершили побиття Інтера, забивши ще три голи. Дезіре Дуе оформив дубль, а Хвіча Кварацхелія та Сенні Меюлю довершили розгром.

Свисток арбітра зафіксував перемогу ПСЖ. Французький гранд вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів. До цього "парижани" лише одного разу грали у фіналі в сезоні-2019/20, коли поступилися Баварії 0:1.

Команда Луїса Енріке оформила требл, додавши до чемпіонства та Кубка Франції ще й трофей Ліги чемпіонів. Крім того, "парижани" стали володарями Суперкубка Франції.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Інтер