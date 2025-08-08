Российский футбол оказался под масштабными санкциями с началом полномасштабной войны в Украине. Местные клубы дисквалифицированы из еврокубков, а сборные не допущены к международным турнирам. Впрочем, это не мешает УЕФА попадать в скандальные ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По теме Украина нагнула Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Сколько получили россияне?

Как сообщают британские СМИ, Российский футбольный союз (РФС) продолжает получать деньги от УЕФА. С 2022 года главный футбольный орган Европы выплатил клубам из страны-террористки около 11 миллионов евро.

Оформлены они как "платежи солидарности" для команд, не сумевших попасть в еврокубки. Однако за последние три года ни одна российская команда не играла на международной арене. Однако российские клубы все же получали эти выплаты в следующем объеме:

3,3 миллиона евро за сезон 2022-2023

за сезон 2022-2023 3,4 миллиона евро за сезон 2023-2024

за сезон 2023-2024 4,3 миллиона евро за сезон 2024-2025

Поскольку каждый российский клуб платит налоги в бюджет своей страны, нетрудно догадаться, что часть из денег от УЕФА пошла на войну в Украине. При этом европейский орган еще и умудрился дополнительно опозориться на этом вопросе.

В мае стало известно, что четыре украинских клуба не получили выплаты солидарности от УЕФА за последние два сезона. Речь о Металлисте 1925, Черноморец, Металлург Запорожье и Реал Фарма.

Читайте также Похитили трофеи и кубки: во Франции дерзко ограбили экс-президента УЕФА Мишеля Платини

На запрос от команд УЕФА ответил, что препятствием для выплат являются "требования банка" и "географическое расположение в зоне боевых действий". Представитель органа обещал предоставить более развернутое объяснение ситуации, однако так и не сделал этого.