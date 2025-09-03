Российский футбол оказался в изоляции из-за войны против Украины. Местная сборная не допускается к отборам на международные турниры, а клубы отстранены от участия в еврокубках. Впрочем президент УЕФА Александр Чеферин дает неоднозначные комментарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что говорит Чеферин?

Главу европейского футбола спросили о возможности отстранить израильские клубы из-за бомбардировки Сектора Газа. Этим провели аналогию с баном российских команд.

Словенец же выдал скандальный спич о нежелании банить клубы из-за действий политиков. Чеферин считает, что спорт не должен решать политические конфликты.

Я не поддерживаю любой запрет на участие спортсменов. Что спортсмен может сделать, чтобы заставить свое правительство прекратить войну? Это очень сложно. Сейчас запрет для российских команд длится 3,5 года. Прекратилась ли война? Нет. Учитывая ситуацию в России и Украине, было чрезвычайно сильное политическое давление. Сейчас это больше давление гражданского общества, чем политиков. Я не могу сказать, что будет дальше, но я лично против того, чтобы исключать спортсменов,

– говорит Чеферин.

При этом словенец вспомнил пример отстранения югославских команд в начале 90-х из-за войны. Александер привел пример легендарного Деяна Савичевича, который сейчас возглавляет черногорскую федерацию футбола.

"Бывший игрок сборной Югославии Деян Савичевич сказал, что в 1992 году все игроки были против действий Слободана Милошевича. Но Югославия была исключена из чемпионата Европы, хотя игроки были против системы. Поэтому из-за санкций возникла ненависть к Западу, которая сохраняется до сих пор. В Сербии, например, если провести референдум о НАТО, 80 процентов будут против".

С войной между Россией и Украиной мы имели почти истерическую политическую реакцию. Мы были среди первых, кто принял меры, искренне веря, что спорт может помочь положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам другое. Сейчас я не вижу большой реакции со стороны политики. А вот со стороны гражданского общества она огромная,

– заявил президент УЕФА.

Что известно о скандальных действиях УЕФА