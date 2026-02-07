Со стартом зимних Олимпийских игр-2026 в Италии внимание привлек состав сборной Грузии. Из восьми спортсменов, представляющих страну, шесть имеют прямые связи с Россией – родились там, выступали за российские сборные или тренируются в Москве, передает 24 Канал.

Кто из россиян представляет Грузию на Олимпиаде-2026?

Знаменосцем на церемонии открытия стала фигуристка Диана Дэвис – дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, которая является поклонницей Владимира Путина.

В составе Грузии на Олимпийских играх всего шестеро фигуристов, которые родились в России или тренируются там: Анастасия Метелкина, Анастасия Губанова, Глеб Смолкин и упомянутая выше Диана Дэвис.

Двое этнических грузин – Лука Берулава и Ника Эгадзе – хоть и имеют грузинское происхождение, преимущественно тренируются и проживают в Москве.

Реакция мирового и украинского сообщества

Это вызвало волну критики в социальных сетях и комментариях спортивных фанатов, которые назвали ситуацию позорной и противоречивой, учитывая политический контекст и роль российского спорта на мировой арене.

Украинский комментатор Виталий Волочай во время выхода сборной Грузии на церемонии открытия заявил, что если бы была возможность пойти на рекламу, это стоило бы сделать именно в тот момент.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2026