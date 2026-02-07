Зі стартом зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії увагу привернув склад збірної Грузії. З восьми спортсменів, які представляють країну, шість мають прямі зв'язки з Росією – народилися там, виступали за російські збірні або тренуються в Москві, передає 24 Канал.

Хто з росіян представляє Грузію на Олімпіаді-2026?

Прапороносцем на церемонії відкриття стала фігуристка Діана Девіс – донька відомої російської тренерки Етері Тутберідзе, яка є шанувальницею Володимира Путіна.

У складі Грузії на Олімпійських іграх загалом шестеро фігуристів, які народилися в Росії або тренуються там: Анастасія Метьолкіна, Анастасія Губанова, Гліб Смолкін та згадана вище Діана Девіс.

Двоє етнічних грузин – Лука Берулава та Ніка Егадзе – хоч і мають грузинське походження, переважно тренуються і проживають в Москві.

Реакція світової та української спільноти

Це викликало хвилю критики у соціальних мережах та коментарях спортивних фанатів, які назвали ситуацію ганебною та суперечливою з огляду на політичний контекст та роль російського спорту на світовій арені.

Український коментатор Віталій Волочай під час виходу збірної Грузії на церемонії відкриття заявив, що якби була можливість піти на рекламу, це варто було б зробити саме у той момент.

Російські спортсмени на Олімпіаді-2026