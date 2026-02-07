Ще до офіційного відкриття російський прапор вивісили на жіночому хокейному матчі. А під час церемонії на арені "Сан Сіро" інцидент повторився, пише Obozrevatel.
Дивіться також В Італії відбулася церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026
Що зробили росіяни на відкритті Олімпіади?
У мережі з'явилися світлини, на яких група людей фотографується з російською ганчіркою, на якій написано "Лижна команда Похвистнево". Помітно, що це відбувається на трибунах олімпійського стадіону "Сан Сіро".
Провокація росіян на церемонії відкриття / фото із соцмереж
Попри те, що МОК чітко попереджав про наслідки демонстрації російської символіки під час змагань, стюарди на арені ніяк не реагували на порушників – навіть не зробили зауваження. Хоча дехто з них проходив поряд з громадянами країни-вбивці.
Російські ЗМІ знайшли одного з учасників провокації, який розповів, що він та його товариші скидали світлини лише у приватних чатах і не очікували резонансу. Але росіяни не врахували, що їх можуть сфотографувати інші відвідувачі церемонії відкриття.
Як росіяни намагаються зіпсувати Олімпійські ігри?
Напередодні старту змагань російські хакери спробували атакувати ресурси Олімпіади та сайти готелів, які мають приймати гостей.
Італійські спецслужби успішно відбили кібернапад за допомогою спеціалістів з організаційного комітету Ігор.
Росіяни на Олімпіаді виступають у складі "нейтральної" команди, їх лише 13.