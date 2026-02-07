Еще до официального открытия российский флаг вывесили на женском хоккейном матче. А во время церемонии на арене "Сан Сиро" инцидент повторился, пишет Obozrevatel.

Что сделали россияне на открытии Олимпиады?

В сети появились фотографии, на которых группа людей фотографируется с российской тряпкой, на которой написано "Лыжная команда Похвистнево". Заметно, что это происходит на трибунах олимпийского стадиона "Сан Сиро".



Провокация россиян на церемонии открытия / фото из соцсетей

Несмотря на то, что МОК четко предупреждал о последствиях демонстрации российской символики во время соревнований, стюарды на арене никак не реагировали на нарушителей – даже не сделали замечания. Хотя некоторые из них проходили рядом с гражданами страны-убийцы.

Российские СМИ нашли одного из участников провокации, который рассказал, что он и его товарищи сбрасывали фотографии только в частных чатах и не ожидали резонанса. Но россияне не учли, что их могут сфотографировать другие посетители церемонии открытия.

Как россияне пытаются испортить Олимпийские игры?