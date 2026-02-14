Накануне Гераскевич получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского Орден Свободы, после чего снова общался с международной прессой, публикуют Подробности в ютубе.

Что Гераскевич сказал о Бубке и Борзове?

Скелетониста попросили прокомментировать действия двух представителей Украины в Международном олимпийском комитете – Сергея Бубки и Валерия Борзова. Владислав выразил убеждение, что интересы украинской сборной и государства в целом их не интересуют.

К сожалению, их позиция в пользу МОКа. Почему-то эти персонажи, которые должны представлять Украину, больше беспокоятся о своих должностях в этом комитете,

– сказал Гераскевич.

Украинский атлет напомнил, что был тем, кто требовал отстранить Сергея Бубку от руководящих должностей в спорте, ведь считает его недостойным участия в МОК из-за отказа осудить российскую агрессию и ведения бизнеса с оккупантами, на котором бывший легкоатлет был уличен расследователями из Bihus.info.

Что сказал Борзов о дисквалификации Гераскевича?

В отличие от Бубки, Валерий Борзов по крайней мере озвучил свою позицию по ситуации с Гераскевичем на Олимпиаде-2026 в комментарии "Чемпиону". Первый министр спорта независимой Украины обвинил скелетониста в нежелании идти на компромисс.

МОК, безусловно, учитывает то, что существует 135 конфликтов, в которых ведутся военные действия на нашей планете. При таком положении дел МОК не может принимать какие-то выборочные решения, потому что это противоречит Олимпийской хартии,

– цинично сказал Борзов.

Как прошла апелляция Гераскевич на действия МОК?