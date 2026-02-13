Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, пытались ли члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Сергей Бубка и Валерий Борзов повлиять на решение по делу Владислава Гераскевича. О ситуации вокруг дисквалификации скелетониста он сообщил в эфире Телемарафона.

Смотрите также Гераскевича "не любили" в Украине из-за Бубки: почему так произошло

Помогали ли Бубка и Борзов?

По словам Гутцайта, Россия пытается давить на МОК, поэтому важно, чтобы каждая федерация и наши представители в международном комитете отстаивали украинские интересы. Вспомнил президент НОК Украины и за Сергея Бубку с Валерием Борзовым, которые представляют страну в Международном олимпийском комитете.

Они сказали, что разговаривают с МОК и делают то, что возможно сделать. Когда было отстранение Владислава, я собрал исполком НОК, мы общались, как мы можем дальше давить и какие действия делать,

– отметил Гутцайт.

Позиция украинских представителей в МОК

Как рассказал Валерий Борзов изданию “Чемпион”, ради избежания дисквалификации Владиславу Гераскевичу нужно было заранее согласовывать вопрос с организаторами Олимпиады-2026.

Часть украинцев требует лишить Бубку и Борзова полномочий представителей Украины в МОК, пишет galinfo.

Активисты отмечают, что члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Сергей Бубка и Валерий Борзов не выступили в поддержку украинского спортсмена в этой ситуации.

Оппоненты функционеров напоминают, что именно Владислав Гераскевич в 2023 году инициировал вопрос исключения Сергея Бубки из состава Национального олимпийского комитета Украины. Это произошло на фоне обнародования расследования о возможном сотрудничестве фирмы господина Бубки с оккупационными властями на временно подконтрольных России территориях.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?