Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, чи намагалися члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов вплинути на рішення у справі Владислава Гераскевича. Про ситуацію навколо дискваліфікації скелетоніста він повідомив в ефірі Телемарафону.

Чи допомагали Бубка і Борзов?

За словами Гутцайта, Росія намагається тиснути на МОК, тому важливо, щоб кожна федерація та наші представники у міжнародному комітеті відстоювали українські інтереси. Згадав президент НОК України і за Сергія Бубку з Валерієм Борзовим, які представляють країну у Міжнародному олімпійському комітеті.

Вони сказали, що розмовляють з МОК і роблять те, що можливо зробити. Коли було відсторонення Владислава, я зібрав виконком НОК, ми спілкувалися, як ми можемо далі тиснути і які дії робити,

– зазначив Гутцайт.

Позиція українських представників у МОК

Як розповів Валерій Борзов виданню “Чемпіон”, заради уникнення дискваліфікації Владиславу Гераскевичу потрібно було заздалегідь узгоджувати питання з організаторами Олімпіади-2026.

Частина українців вимагає позбавити Бубку та Борзова повноважень представників України у МОК, пише galinfo.

Активісти наголошують, що члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов не виступили на підтримку українського спортсмена у цій ситуації.

Опоненти функціонерів нагадують, що саме Владислав Гераскевич у 2023 році ініціював питання виключення Сергія Бубки зі складу Національного олімпійського комітету України. Це відбулося на тлі оприлюднення розслідування про можливу співпрацю фірми пана Бубки з окупаційною владою на тимчасово підконтрольних Росії територіях.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?