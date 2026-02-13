Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, чи намагалися члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов вплинути на рішення у справі Владислава Гераскевича. Про ситуацію навколо дискваліфікації скелетоніста він повідомив в ефірі Телемарафону.
Чи допомагали Бубка і Борзов?
За словами Гутцайта, Росія намагається тиснути на МОК, тому важливо, щоб кожна федерація та наші представники у міжнародному комітеті відстоювали українські інтереси. Згадав президент НОК України і за Сергія Бубку з Валерієм Борзовим, які представляють країну у Міжнародному олімпійському комітеті.
Вони сказали, що розмовляють з МОК і роблять те, що можливо зробити. Коли було відсторонення Владислава, я зібрав виконком НОК, ми спілкувалися, як ми можемо далі тиснути і які дії робити,
– зазначив Гутцайт.
Позиція українських представників у МОК
Як розповів Валерій Борзов виданню “Чемпіон”, заради уникнення дискваліфікації Владиславу Гераскевичу потрібно було заздалегідь узгоджувати питання з організаторами Олімпіади-2026.
Частина українців вимагає позбавити Бубку та Борзова повноважень представників України у МОК, пише galinfo.
Активісти наголошують, що члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов не виступили на підтримку українського спортсмена у цій ситуації.
Опоненти функціонерів нагадують, що саме Владислав Гераскевич у 2023 році ініціював питання виключення Сергія Бубки зі складу Національного олімпійського комітету України. Це відбулося на тлі оприлюднення розслідування про можливу співпрацю фірми пана Бубки з окупаційною владою на тимчасово підконтрольних Росії територіях.
Що відомо про скандал навколо Гераскевича?
- Українець став одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026. Скелетоніст відомий своєю патріотичною позицією та відстоюванням інтересів України у війні проти Росії.
- Гераскевич вирішив присвятити шолом 24 спортсменам, які були вбиті Росією під час війни в Україні. Він тренувався в ньому, але в МОК вирішив заборонити українцю виступати у цьому шоломі.
- Крім того, після недопуску до змагань скелетоніст заявив про намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. Виручені кошти Гераскевич передасть на допомогу українцям, які стали жертвами війни проти Росії.