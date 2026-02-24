Выдающаяся в прошлом спортсменка начала рассказывать о том, что такие награды якобы всегда дают действительно за заслуги, а критиковать Бубку, который все четыре года полномасштабной войны молчит о российской агрессии, неправильно, пишет Sport Express.

Что Захарова сказала о Гераскевиче и Бубке?

Захарова отреагировала на дискуссию, начатую в сети скелетонистом Владиславом Гераскевичем, о том, что Сергей Бубка, несмотря на отсутствие четкой проукраинской гражданской позиции, продолжает быть владельцем звания Героя Украины.

Решение о присвоении или лишении звания Героя Украины не должно приниматься одним человеком. Его должен принимать народ или Президент в рамках закона. Это почетное звание дается за заслуги человека, и было бы несправедливо его забирать. Если Гераскевич высказался так, это его право,

– заявила бывшая гимнастка.

При этом Стелла Захарова отказалась критиковать Сергея Бубку из-за того, что бывший президент МОК игнорирует интересы Украины и никак не говорит о войне на международном уровне.

Я не могу отвечать за Бубку и объяснять, почему он не высказывается относительно войны. Это неправильно. Если принимать решение по Бубке, оно должно быть одинаковым для всех. У нас есть немало спортсменов, которые проживают в других странах и при этом получают государственные выплаты,

– сказала Захарова.

Может ли Бубка быть лишен звания Героя Украины?