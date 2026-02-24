Выдающаяся в прошлом спортсменка начала рассказывать о том, что такие награды якобы всегда дают действительно за заслуги, а критиковать Бубку, который все четыре года полномасштабной войны молчит о российской агрессии, неправильно, пишет Sport Express.
Смотрите также "Историческая ошибка": адвокат Гераскевича призвал лишить Бубку звания Героя Украины
Что Захарова сказала о Гераскевиче и Бубке?
Захарова отреагировала на дискуссию, начатую в сети скелетонистом Владиславом Гераскевичем, о том, что Сергей Бубка, несмотря на отсутствие четкой проукраинской гражданской позиции, продолжает быть владельцем звания Героя Украины.
Решение о присвоении или лишении звания Героя Украины не должно приниматься одним человеком. Его должен принимать народ или Президент в рамках закона. Это почетное звание дается за заслуги человека, и было бы несправедливо его забирать. Если Гераскевич высказался так, это его право,
– заявила бывшая гимнастка.
При этом Стелла Захарова отказалась критиковать Сергея Бубку из-за того, что бывший президент МОК игнорирует интересы Украины и никак не говорит о войне на международном уровне.
Я не могу отвечать за Бубку и объяснять, почему он не высказывается относительно войны. Это неправильно. Если принимать решение по Бубке, оно должно быть одинаковым для всех. У нас есть немало спортсменов, которые проживают в других странах и при этом получают государственные выплаты,
– сказала Захарова.
Может ли Бубка быть лишен звания Героя Украины?
- Согласно Закону Украины "О государственных наградах Украины", это можно сделать в случае приговора суда за совершение тяжкого или очень тяжкого преступления, а также по решению СНБО о введении против владельца звания санкций.
- Сейчас против Бубки не возбуждено уголовных дел, а СНБО не вносил его в санкционные списки.