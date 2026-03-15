Побег Лаврухина состоялся во время сезона зимних праздников, а узнали об этом в Федерации гимнастики только сейчас. Об измене со стороны известного наставника рассказала президент организации Стелла Захарова в комментарии "Чемпиону".

Как старший тренер сборной сбежал из Украины?

По словам Захаровой, 62-летний Лаврухин внезапно перестал выходить на связь, игнорировал любые сообщения и попытки связаться, а потом оказалось, что он уже в Беларуси.

Федерация делала все возможное и невозможное, чтобы его рекомендовать на эту должность и ни в коем случае не потерять одного из ведущих тренеров и дать ему возможность работать. Но Лаврухин поехал в страну-агрессора, и я осуждаю это. Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога в Украину пожизненно. Это мерзкий поступок. Это его решение, он нас не информировал, просто пропал,

– пожаловалась президент федерации.

Поскольку Лаврухину уже более 60 лет, преград для его выезда за границу не было, закон это позволяет. Захарова подчеркивает, что все происходило "в режиме инкогнито", и призывает не обвинять федерацию или министерство молодежи или спорта, ведь о пересечении границы тренером-предателем никто не мог знать.

При этом Захарова признала, что в Украине наставники получают мизерно малые зарплаты, что и побуждает их искать судьбы в других местах.

У нас не созданы условия, в которых было бы комфортно работать тренерам, с достойной зарплатой. А если есть тренер, который хочет приносить результаты, но сидит на зарплате в 20 тысяч, то извините. Когда ему предложили 5 тысяч евро, то кем он должен быть? Мы сталкиваемся сейчас с проблемой, что скоро будет некому работать,

– сетует Захарова.

Если в случае со сменой спортсменом гражданства федерация имеет влияние и может воспользоваться правом на год запретить ему выступления за новую страну, то с тренерами такой возможности нет.

Чем известен Вячеслав Лаврухин?