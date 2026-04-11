Топич не стала единоличным серебряным призером – она показала идентичный результат с Юлией Левченко и Николой Олислагерс. Несмотря на это, в правительстве Сербии раскошелились на 50 тысяч евро, пишет Telegraf.

Топич никогда раньше не брала медалей на чемпионатах мира по легкой атлетике в помещении. Даже с учетом мировых первенств на стадионе, это был ее лучший результат, ведь в Токио в 2025 году она взяла только бронзу.

За такой результат Топич и ее тренер и отец Драгутин Топич получили от чиновников по 25 тысяч евро. Правда сумму выплатили в местной валюте, сербских динарах.

20-летняя сербка считается молодой звездой прыжков в высоту. Предыдущая обладательница мирового рекорда болгарка Стефка Костадинова признавалась, что считает именно Топич будущей обладательницей самого высокого прыжка в истории. Сейчас же рекорд принадлежит украинке Ярославе Магучих – 2 метра 10 сантиметров.

