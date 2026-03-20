Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате мира, она завершила соревнования, покорив высоту 2,01 метра, сообщает 24 канал.
Какое достижение сделала Магучих?
Это уже второе золото Магучих на мировых чемпионатах в помещении, что делает ее самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории этих соревнований. До этого ни одна украинская спортсменка не выигрывала две золотые медали и не имела четыре награды в целом, пишет Суспільне Спорт.
Я очень рада вернуться в сектор чемпионата мира и завоевать золото. Это мой четвертый чемпионат и только вторая золотая медаль, но я невероятно счастлива,
– сказала Магучих в комментарии Общественное Спорт.
К тому же для Украины этот чемпионат завершился двойным подиумом в женских прыжках в высоту: Юлия Левченко завоевала серебряную медаль, впервые в карьере поднявшись на пьедестал Чемпионата мира в помещении.
Как свою победу прокомментировала Магучих?
Украинская легкоатлетка поделилась эмоциями после очередной победы на международных соревнованиях, подчеркнув, что за успехом стоит не только талант, но и ежедневный кропотливый труд.
На самом деле это легко звучит, но вне стадиона есть кропотливый труд. Возможно, то, что мы были четыре месяца в Украине, дало дополнительную мотивацию и моральное восстановление,
– поделилась спортсменка.
Она также выразила гордость за то, что смогла подарить Украине еще одну награду в сложное время.
Очень хотелось завоевать золотую награду для Украины и для украинцев в такое сверхтяжелое время. Я это сделала, и Юля тоже. Наконец две украинки будут стоять на подиуме снова, и я верю, что однажды там будут три украинки,
– добавила легкоатлетка.
Что известно о выступлении украинок на Чемпионате мира?
- Магучих стала чемпионкой мира в помещении 2026 в Торуне, покорив высоту 2,01 метра. Попытка рекорда на 2,06 метра оказалась неудачной. Серебро завоевала Юлия Левченко с результатом 1,99 метра, это ее первая медаль на мировых чемпионатах в помещении.
Магучих – олимпийская чемпионка 2024 года и победительница чемпионата мира 2023, имеет мировой рекорд – 2,10 метра. Левченко ранее завоевывала золото Юношеских Олимпийских игр и награды Бриллиантовой лиги.
Перед стартом Ярослава придерживалась привычного ритуалаотдыхала в спальном мешке с закрытыми глазами и разминала пальцы для успокоения. Во время представления она жестом заверила болельщиков, что все будет хорошо.