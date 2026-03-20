Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате мира, она завершила соревнования, покорив высоту 2,01 метра, сообщает 24 канал.

Какое достижение сделала Магучих?

Это уже второе золото Магучих на мировых чемпионатах в помещении, что делает ее самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории этих соревнований. До этого ни одна украинская спортсменка не выигрывала две золотые медали и не имела четыре награды в целом, пишет Суспільне Спорт.

Я очень рада вернуться в сектор чемпионата мира и завоевать золото. Это мой четвертый чемпионат и только вторая золотая медаль, но я невероятно счастлива,

– сказала Магучих в комментарии Общественное Спорт.

К тому же для Украины этот чемпионат завершился двойным подиумом в женских прыжках в высоту: Юлия Левченко завоевала серебряную медаль, впервые в карьере поднявшись на пьедестал Чемпионата мира в помещении.

Как свою победу прокомментировала Магучих?

Украинская легкоатлетка поделилась эмоциями после очередной победы на международных соревнованиях, подчеркнув, что за успехом стоит не только талант, но и ежедневный кропотливый труд.

На самом деле это легко звучит, но вне стадиона есть кропотливый труд. Возможно, то, что мы были четыре месяца в Украине, дало дополнительную мотивацию и моральное восстановление,

– поделилась спортсменка.

Она также выразила гордость за то, что смогла подарить Украине еще одну награду в сложное время.

Очень хотелось завоевать золотую награду для Украины и для украинцев в такое сверхтяжелое время. Я это сделала, и Юля тоже. Наконец две украинки будут стоять на подиуме снова, и я верю, что однажды там будут три украинки,

– добавила легкоатлетка.

Что известно о выступлении украинок на Чемпионате мира?