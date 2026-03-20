Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті світу, вона завершила змагання, підкоривши висоту 2,01 метра, повідомляє 24 канал.
Дивіться також Магучіх потрапила на відео перед стартом чемпіонату світу в компанії спринтера
Яке досягнення зробила Магучіх?
Це вже друге золото Магучіх на світових чемпіонатах у приміщенні, що робить її найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії цих змагань. До цього жодна українська спортсменка не вигравала дві золоті медалі та не мала чотири нагороди загалом, пише Суспільне Спорт.
Я дуже рада повернутися в сектор чемпіонату світу і вибороти золото. Це мій четвертий чемпіонат і лише друга золота медаль, але я неймовірно щаслива,
– сказала Магучіх в коментарі Суспільне Спорт.
До того ж для України цей чемпіонат завершився подвійним подіумом у жіночих стрибках у висоту: Юлія Левченко виборола срібну медаль, вперше в кар'єрі піднявшись на п'єдестал Чемпіонату світу у приміщенні.
Як свою перемогу прокоментувала Магучіх?
Українська легкоатлетка поділилася емоціями після чергової перемоги на міжнародних змаганнях, підкресливши, що за успіхом стоїть не лише талант, а й щоденна кропітка праця.
Насправді це легко звучить, але поза стадіоном є кропітка праця. Можливо, те, що ми були чотири місяці в Україні, дало додаткову мотивацію та моральне відновлення,
– поділилася спортсменка.
Вона також висловила гордість за те, що змогла подарувати Україні ще одну нагороду у складний час.
Дуже хотілося вибороти золоту нагороду для України і для українців у такий надважкий час. Я це зробила, і Юля теж. Нарешті дві українки будуть стояти на подіумі знову, і я вірю, що одного дня там будуть три українки,
– додала легкоатлетка.
Що відомо про виступ українок на Чемпіонаті світу?
- Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні 2026 у Торуні, підкоривши висоту 2,01 метра. Спроба рекорду на 2,06 метра виявилася невдалою. Срібло здобула Юлія Левченко з результатом 1,99 метра, це її перша медаль на світових чемпіонатах в приміщенні.
Магучіх – олімпійська чемпіонка 2024 року та переможниця чемпіонату світу 2023, має світовий рекорд – 2,10 метра. Левченко раніше виборювала золото Юнацьких Олімпійських ігор і нагороди Діамантової ліги.
Перед стартом Ярослава дотримувалася звичного ритуалу: відпочивала у спальному мішку з закритими очима та розминала пальці для заспокоєння. Під час представлення вона жестом запевнила вболівальників, що все буде добре.