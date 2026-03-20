Олімпійська чемпіонка Парижа напередодні звикала до умов спортивного комплексу, де відбудеться світова першість. І робила вона це не наодинці, а в компанії – але не свого нареченого Назара Степанова, як видно зі сторіс в інстаграмі масажиста та фізіотерапевта Влада Проніна.
Як Магучіх готувалася до початку чемпіонату світу з легкої атлетики?
На пробіжці ареною в Торуні Магучіх супроводжував український спринтер, рекордсмен і чемпіон нашої країни Олег Кукота.
Ярослава Магучіх готується до чемпіонату світу-2026 в Торуні – дивіться відео:
Як Магучіх виступає цього сезону?
Вперше за кілька років Ярослава вирішила на старті сезону взяти участь у чемпіонаті України – і виграла його з результатом 1 метр 96 сантиметрів, влаштувавши битву з Юлією Левченко.
Але найкращий свій результат вона продемонструвала раніше – на меморіалі Дем'янюка у Львові 17 січня. За даними World Athletics, Магучіх стрибнула на 2 метри 3 сантиметри.
Ще раз підкорити два метри їй вдалося на змаганнях у німецькому Карлсруе – планка була зафіксована на висоті 2,01.
Коли Магучіх боротиметься за золото чемпіонату світу?
- Світова першість у приміщенні в Торуні стартує вже сьогодні, 20 березня.
- Змагання у стрибках у висоту серед жінок заплановані на ранкову сесію, початок о 12:40 за київським часом.
- У Торуні Магучіх у 2021 році ставала чемпіонкою Європи, а також регулярно виграє місцеві змагання Copernicus Cup.