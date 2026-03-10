Магучих в разговоре с порталом "Жесткая атлетика" прокомментировала рождение дочери у коллеги по команде Ирины Геращенко. Легкоатлетка отметила, что сейчас приоритетом для нее является обустройство личной жизни, а думать о детях планирует уже после Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Что ответила Магучих относительно материнства?

Спортсменка предпочитает европейский подход: сначала пожить для себя и обустроиться, а потом думать о собственной семье. В то же время она поддерживает своих друзей, которые уже приняли решение стать родителями, и пока сосредоточена на карьере и личном развитии.

У нее уже есть племянница, а также дети у друзей, что пока удовлетворяет ее желание общаться с малышами.

Что известно о женихе Магучих?