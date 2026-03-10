Магучих в разговоре с порталом "Жесткая атлетика" прокомментировала рождение дочери у коллеги по команде Ирины Геращенко. Легкоатлетка отметила, что сейчас приоритетом для нее является обустройство личной жизни, а думать о детях планирует уже после Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
Смотрите также Жениха Магучих заметили на видео во время чемпионата Украины по легкой атлетике
Что ответила Магучих относительно материнства?
Спортсменка предпочитает европейский подход: сначала пожить для себя и обустроиться, а потом думать о собственной семье. В то же время она поддерживает своих друзей, которые уже приняли решение стать родителями, и пока сосредоточена на карьере и личном развитии.
У нее уже есть племянница, а также дети у друзей, что пока удовлетворяет ее желание общаться с малышами.
Что известно о женихе Магучих?
- Как сообщает EssentiallySports, спортсменка уже длительное время в отношениях с Назаром Степановым – молодым украинским легкоатлетом, который специализируется на барьерном беге на 110 метров и демонстрирует перспективные результаты в своей дисциплине.
- Пара познакомилась еще в юности на тренировках и с тех пор развивает свои отношения вместе со спортивной карьерой.
Их отношения давно переросли во что-то серьезное: Назар сделал Ярославе предложение, и они помолвлены. Свадьбу планируют после больших спортивных стартов, чтобы ничего не отвлекало от тренировок и соревнований. Сейчас Ярослава полностью сосредоточена на карьере и пока не думает о материнстве.
Интересно, что Назар является сыном тренера Ярославы, Татьяны Степановой.