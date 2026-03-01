Степанов финишировал четвертым в финале 60 метров с барьерами. 21-летний атлет не смог получить медаль на чемпионате Украины в помещении, показав результат 8,16 секунды, сообщает 24 канал.

Как прошел чемпионат Украины по легкой атлетике среди мужчин?

Победу одержал Олег Кукота, преодолев дистанцию за 7,67 секунды и установив личный рекорд.

Серебро завоевал Дмитрий Багинский с результатом 7,78 секунды (также личный рекорд), а бронзовую награду получил Адам Белоконь, который показал 7,95 секунды.

Результаты соревнований / Фото: скриншот с трансляции Общественное Спорт

Степанов неудачно стартовал, сбив барьер и потеряв шансы на призовое место.

Во время трансляции было видно его разочарование. Назар поздравил победителя, но не стал ждать результатов на табло и сразу пошел в раздевалку.

Как выступила на чемпионате Ярослава Магучих?

Впервые с 2021 года на турнир вернулась действующая олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Магучих. Вместе с ней за высоту соревновались Юлия Левченко, Екатерина Табашник и Ирина Геращенко.

Чемпионкой Украины-2026 в помещении стала Магучих, опередив Левченко по количеству попыток на высоте 1,96 метра, сообщает Суспільне Спорт.

Ярослава Магучих (Днепропетровская область) – 1,96 метра,

Юлия Левченко (Киев) – 1,96 метра,

Ирина Геращенко (Киев) – 1,93 метра.