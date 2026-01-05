На Гран-при 2025 года по легкой атлетике в Токио одним из самых ярых фанатов сборной Украины был Ацуши Канаока. Именно на этом первенстве Ярослава Магучих лично познакомилась со своим преданным болельщиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Champion Radio.

Как Магучих познакомилась с японским фанатом?

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту рассказала детали знакомства с экзотическим фанатом.

Я познакомилась с ним в мае этого года, в Японии. Он нарисовал себе стрелочки как у меня под глазами и расстроился, когда увидел, что у меня цвета располагаются в другом порядке. Я его подбодрила, сказала, что это все равно классно. Правда, он потом перерисовал и сделал все правильно,

– сказала Магучих.

Рекордсменка мира сообщила, что ее фанат решил выучить украинский язык. А еще отметила его тактичное поведение по сравнению с другими болельщиками.

Он изучает украинский язык, представляете? И в то же время это не надоедает, потому что это не та история, что фанаты за тобой аж следят. Я была в Китае и там болельщики вроде такие добрые, но когда с тобой хотят сфоткаться, то они начинают толкать друг друга и эта вежливость заканчивается,

– заметила Магучих.

Ацуши Канаока идет болеть за Ярославу Магучих / фото из инстаграма фаната

Ранее сообщалось, о языковом скандале, в который попала Ярослава Магучих. Один из ее болельщиков обвинил спортсменку в использовании русского языка в быту. Однако пресс-атташе Федерации легкой атлетики Украины Ольга Николаенко опровергла все упреки.

Что известно о фанате Магучих из Японии?