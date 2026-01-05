На Гран-прі 2025 року з легкої атлетики в Токіо одним з найпалкіших фанатів збірної України був Ацуші Канаока. Саме на цій першості Ярослава Магучіх особисто познайомилася зі своїм відданим вболівальником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion Radio.
Читайте також Вперше за п’ять років: Магучіх здивувала рішенням щодо чемпіонату України
Як Магучіх познайомилася з японським фанатом?
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту розповіла деталі знайомства з екзотичним фанатом.
Я познайомилася із ним у травні цього року, в Японії. Він намалював собі стрілочки як у мене під очима та засмутився, коли побачив, що у мене кольори розташовуються в іншому порядку. Я його підбадьорила, сказала, що це все одно класно. Правда, він потім перемалював і зробив все правильно,
– сказала Магучіх.
Рекордсменка світу повідомила, що її фанат вирішив вивчити українську мову. А ще відмітила його тактовну поведінку порівняно з іншими вболівальниками.
Він вивчає українську мову, уявляєте? І водночас це не набридає, бо це не та історія, що фанати за тобою аж слідкують. Я була у Китаї й там вболівальники ніби такі добрі, але коли з тобою хочуть сфоткатися, то вони починають штовхати один одного та ця ввічливість закінчується,
– зауважила Магучіх.
Ацуші Канаока йде вболівати за Ярославу Магучіх / фото з інстаграму фаната
Раніше повідомлялося, про мовний скандал, у який потрапила Ярослава Магучіх. Один з її вболівальників звинуватив спортсменку у використанні російської мови у побуті. Проте пресаташе Федерації легкої атлетики України Ольга Ніколаєнка спростувала усі закиди.
Що відомо про фаната Магучіх з Японії?
- В інтерв'ю сайту "Жорстка атлетика", Ацуші Канаока повідомив про свої спортивні уподобання. Фанат з Японії розповів, що вболіває за Ярославу Магучіх з 2017 року, коли вона виступала на юнацькому чемпіонаті світу.
- Загалом він захоплюється стрибками у висоту починаючи з дитячого віку. У 1991 році чемпіонат світу з легкої атлетики проходив у Токіо. У тому ж році Україна оголосила про свою незалежність. Вже тоді Канаока розпочав підтримувати на змаганнях українських атлетів.
- Особливою подією для японця став чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики, який проходив у Токіо. На змаганнях він зміг підтримати улюблених спортсменів з України.
- Канаока на знак улюблених атлетів підтримки одягає вишиванку та вивчає українську культуру та мову. У майбутньому він планує жити в Україні.