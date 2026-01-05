На Гран-прі 2025 року з легкої атлетики в Токіо одним з найпалкіших фанатів збірної України був Ацуші Канаока. Саме на цій першості Ярослава Магучіх особисто познайомилася зі своїм відданим вболівальником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion Radio.

Як Магучіх познайомилася з японським фанатом?

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту розповіла деталі знайомства з екзотичним фанатом.

Я познайомилася із ним у травні цього року, в Японії. Він намалював собі стрілочки як у мене під очима та засмутився, коли побачив, що у мене кольори розташовуються в іншому порядку. Я його підбадьорила, сказала, що це все одно класно. Правда, він потім перемалював і зробив все правильно,

– сказала Магучіх.

Рекордсменка світу повідомила, що її фанат вирішив вивчити українську мову. А ще відмітила його тактовну поведінку порівняно з іншими вболівальниками.

Він вивчає українську мову, уявляєте? І водночас це не набридає, бо це не та історія, що фанати за тобою аж слідкують. Я була у Китаї й там вболівальники ніби такі добрі, але коли з тобою хочуть сфоткатися, то вони починають штовхати один одного та ця ввічливість закінчується,

– зауважила Магучіх.

Ацуші Канаока йде вболівати за Ярославу Магучіх / фото з інстаграму фаната

Раніше повідомлялося, про мовний скандал, у який потрапила Ярослава Магучіх. Один з її вболівальників звинуватив спортсменку у використанні російської мови у побуті. Проте пресаташе Федерації легкої атлетики України Ольга Ніколаєнка спростувала усі закиди.

Що відомо про фаната Магучіх з Японії?