Після кількарічної перерви Ярослава Магучіх виступить на чемпіонаті України. Перший старт української рекордистки запланований на турнірі у Львові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.
Коли та де вперше у 2026 році виступить Магучіх?
Олімпійська чемпіонка зробила справжній подарунок для українських вболівальників. Новий легкоатлетичний сезон Магучих розпочне у Львові. Крім того, вперше за останні п'ять років вона виступить на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.
Відкриваю сезон 17 січня у Львові на Меморіалі Дем’янюка. І я ще виступатиму на чемпіонаті України наприкінці лютого. Вже розпочалася підготовка. Готуємося, щоб показати найвищий результат,
– розповіла Магучіх.
Міжнародні старти Магучіх теж розписані.
Літній сезон, як то кажуть, "по базі": етапи Діамантової ліги; буде чемпіонат Європи в Бірмінгемі, до якого ми теж готуємося. Головний старт сезону – це чемпіонат світу. Хочеться з новими силами та настроєм йти у новий рік,
– сказала Магучіх.
Раніше повідомлялося про мовний скандал у який потрапила Ярослава Магучіх. Один з вболівальників звинуватив спортсменку у використанні російської мови у побуті. Пресаташе Федерації легкої атлетики України Ольга Ніколаєнко спростувала усі докори на адресу чемпіонки.
Коли Магучіх востаннє виступала в Україні?
- Зазначимо, що Ярослава Магучіх у 2021 році виграла чемпіонат України в приміщенні, який проводився у Сумах. Тоді чемпіонка показала результат 2,00 метра.
- Востаннє легкоатлетка розпочинала сезон в Україні у 2023 році на Меморіалі Олексія Дем'янюка, який виграла з результатом 2,00 метра.
- У минулому сезоні Магучіх найкращий результат продемонструвала на виставковому турнірі в Досі What Gravity Challange та етапі Діамантової ліги в Цюриху. В обох випадках українка взяла планку на висоту 2,02 метра (дані сайту World Athletics).