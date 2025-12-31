Після кількарічної перерви Ярослава Магучіх виступить на чемпіонаті України. Перший старт української рекордистки запланований на турнірі у Львові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Коли та де вперше у 2026 році виступить Магучіх?

Олімпійська чемпіонка зробила справжній подарунок для українських вболівальників. Новий легкоатлетичний сезон Магучих розпочне у Львові. Крім того, вперше за останні п'ять років вона виступить на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.

Відкриваю сезон 17 січня у Львові на Меморіалі Дем’янюка. І я ще виступатиму на чемпіонаті України наприкінці лютого. Вже розпочалася підготовка. Готуємося, щоб показати найвищий результат,

– розповіла Магучіх.

Міжнародні старти Магучіх теж розписані.

Літній сезон, як то кажуть, "по базі": етапи Діамантової ліги; буде чемпіонат Європи в Бірмінгемі, до якого ми теж готуємося. Головний старт сезону – це чемпіонат світу. Хочеться з новими силами та настроєм йти у новий рік,

– сказала Магучіх.

Раніше повідомлялося про мовний скандал у який потрапила Ярослава Магучіх. Один з вболівальників звинуватив спортсменку у використанні російської мови у побуті. Пресаташе Федерації легкої атлетики України Ольга Ніколаєнко спростувала усі докори на адресу чемпіонки.

Коли Магучіх востаннє виступала в Україні?