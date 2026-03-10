Питання щодо Бубки виникли після скандальної дискваліфікації Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026, повідомляє Жорстка атлетика. Тоді скелетоністу заборонили виступати "шоломі пам'яті".
Що Магучіх думає про Гераскевича?
На ньому були зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни проти України. Міжнародний олімпійський комітет не дозволив Гераскевичу виступати в ньому та відсторонив від змагань.
Тоді Бубка не заступився за Владислава, хоча є представником України у Виконкомі МОК. Після цього чимало спортсменів стали на захист Сергія, серед них був і Олександр Усик.
Свою думку щодо цього скандалу висловила і Ярослава Магучіх. Олімпійська чемпіонка навпаки підтримала Гераскевича та відзначила його роль у єдності українців.
У мене давня і стійка позиція щодо Бубки. А щодо Гераскевича, то він знову об'єднав усіх українців. Це дуже несправедливо, коли не дозволяють нести пам'ять про атлетів, які загинули, і називають це політичним жестом. Це наша пам'ять про людей, які віддали життя. Коли спортсменам інших країн дозволяють виходити з фотографіями, а українцям – ні, то ти відчуваєш несправедливість. Тому я насправді дуже вдячна Владиславу Гераскевичу за позицію. Це справжня позиція українця,
– висловилась Магучіх.
Нагадаємо, що Гераскевич закликав депутатів позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Серед тих, хто став на захист легкоатлета, був і Василь Ломаченко, який відомий своєю проросійською позицією.
Що відомо про скандали з Бубкою?
- Спортсмен був одним з найкращих легкоатлетів світу. Уродженець Луганська спеціалізувався на стрибках з жердиною та досяг у цій дисципліні найвищих досягнень.
- У 1988 році Бубці підкорилось "золото" на Олімпіаді у Сеулі. А у 1994-му українець побив рекорд найвищого стрибка, підкоривши позначку 6,14 метра. Цей рекорд тримався аж до 2020 року.
- Громадянська позиція Бубки залишається неприйнятною для багатьох українців. З 2005 по 2022 роки Сергій був головою НОК України і залишив посаду лише після початку повномасштабної війни.
- Крім того, у 2022-му ексспортсмен виїхав з України в статусі біженця, оселившись у Франції. Бубка не коментує питання війни в Україні та не чинить тиск на Росію, побоюючись назвати її країною-агресоркою.
- А пізніше видання Bihus.info опублікувало розслідування щодо бізнесу Бубки. Виявилось, що одна з компаній. яка належить Сергію та його брату, зареєстрована на окупованих Росією території та забезпечує пальним армію росіян.