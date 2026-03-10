Вопросы по Бубке возникли после скандальной дисквалификации Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026, сообщает Жорстка атлетика. Тогда скелетонисту запретили выступать в "шлеме памяти".

На нем были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны против Украины. Международный олимпийский комитет не позволил Гераскевичу выступать в нем и отстранил от соревнований.

Тогда Бубка не вступился за Владислава, хотя является представителем Украины в Исполкоме МОК. После этого немало спортсменов стали на защиту Сергея, среди них был и Александр Усик.

Свое мнение относительно этого скандала высказала и Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка наоборот поддержала Гераскевича и отметила его роль в единстве украинцев.

У меня давняя и устойчивая позиция относительно Бубки. А относительно Гераскевича, то он снова объединил всех украинцев. Это очень несправедливо, когда не позволяют нести память об атлетах, погибших, и называют это политическим жестом. Это наша память о людях, которые отдали жизнь. Когда спортсменам других стран позволяют выходить с фотографиями, а украинцам – нет, то ты чувствуешь несправедливость. Поэтому я на самом деле очень благодарна Владиславу Гераскевичу за позицию. Это настоящая позиция украинца,

– высказалась Магучих.

Напомним, что Гераскевич призвал депутатов лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Среди тех, кто стал на защиту легкоатлета, был и Василий Ломаченко, который известен своей пророссийской позицией.

