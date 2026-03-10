Вопросы по Бубке возникли после скандальной дисквалификации Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026, сообщает Жорстка атлетика. Тогда скелетонисту запретили выступать в "шлеме памяти".
Что Магучих думает о Гераскевиче?
На нем были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны против Украины. Международный олимпийский комитет не позволил Гераскевичу выступать в нем и отстранил от соревнований.
Тогда Бубка не вступился за Владислава, хотя является представителем Украины в Исполкоме МОК. После этого немало спортсменов стали на защиту Сергея, среди них был и Александр Усик.
Свое мнение относительно этого скандала высказала и Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка наоборот поддержала Гераскевича и отметила его роль в единстве украинцев.
У меня давняя и устойчивая позиция относительно Бубки. А относительно Гераскевича, то он снова объединил всех украинцев. Это очень несправедливо, когда не позволяют нести память об атлетах, погибших, и называют это политическим жестом. Это наша память о людях, которые отдали жизнь. Когда спортсменам других стран позволяют выходить с фотографиями, а украинцам – нет, то ты чувствуешь несправедливость. Поэтому я на самом деле очень благодарна Владиславу Гераскевичу за позицию. Это настоящая позиция украинца,
– высказалась Магучих.
Напомним, что Гераскевич призвал депутатов лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Среди тех, кто стал на защиту легкоатлета, был и Василий Ломаченко, который известен своей пророссийской позицией.
Что известно о скандалах с Бубкой?
- Спортсмен был одним из лучших легкоатлетов мира. Уроженец Луганска специализировался на прыжках с шестом и достиг в этой дисциплине наивысших достижений.
- В 1988 году Бубке покорилось "золото" на Олимпиаде в Сеуле. А в 1994-м украинец побил рекорд самого высокого прыжка, покорив отметку 6,14 метра. Этот рекорд держался вплоть до 2020 года.
- Гражданская позиция Бубки остается неприемлемой для многих украинцев. С 2005 по 2022 годы Сергей был председателем НОК Украины и покинул пост только после начала полномасштабной войны.
- Кроме того, в 2022-м экс-спортсмен выехал из Украины в статусе беженца, поселившись во Франции. Бубка не комментирует вопрос войны в Украине и не оказывает давление на Россию, опасаясь назвать ее страной-агрессором.
- А позже издание Bihus.info опубликовало расследование о бизнесе Бубки. Оказалось, что одна из компаний. которая принадлежит Сергею и его брату, зарегистрирована на оккупированных Россией территории и обеспечивает горючим армию россиян.