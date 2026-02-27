Лидер украинского скелетона Владислав Гераскевич подал петицию о введении санкций против члена МОК Сергея Бубки. Сбор подписей за петицию начался 27 февраля 2026 года, об этом сообщает сайт Кабинета Министров.

Какие аргументы привел Гераскевич в петиции?

Согласно петиции, украинский скелетонист считает Бубку недостойным звания Герой Украины.

По мнению автора, во время полномасштабной войны с Россией, когда ежедневно гибнут защитники и защитницы Родины, предоставление этого почетного звания Бубке ставит его на один уровень с теми, кто отдает свою жизнь за Украину.

В петиции также указано, что Движение "Честно" внесло Бубку в Реестр предателей за сотрудничество с оккупантами.

По данным расследования Бигус.Info, ведение бизнеса и сотрудничество с врагом финансируют войну против Украины и свидетельствуют о признании оккупации украинских территорий как правомерной.

Организация, которую возглавляет Бубка, позволила российским спортсменам выступать с национальной символикой. С 2022 года он является президентом International Masters Games Association (IMGA), организатора World Masters Games.

На соревнованиях 2025 года в Тайване, где принимали участие более 25 тысяч спортсменов из 107 стран, представители России открыто демонстрировали флаги и символику, а официальный аккаунт IMGA в соцсетях распространял российскую пропаганду, способствуя созданию положительного образа государства-агрессора.

Учитывая все указанное, прошу рассмотреть вопрос применения санкций к Сергею Бубке с последующим лишением его государственных наград,

– указано в петиции.

Что известно о споре Гераскевича и Бубки?