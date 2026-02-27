После решения МОК об отстранении с Игр-2026 Гераскевич получил поддержку от украинцев, бизнеса, политиков и тому подобное. Однако, вернувшись в Украину, спортсмен подвергся критике. Более того, ряд спортсменов и публичных лиц стали на сторону Бубки, которого критикует Владислав. Все, что известно о скандале, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Украинец, о котором говорит весь мир: что известно о Владиславе Гераскевиче

Владислав Гераскевич на Олимпиаде-2026: что произошло?

Гераскевич был знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 и претендовал на награду в скелетоне.

Во время Игр развернулся скандал со "шлемом памяти" Владислава, на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате войны России против Украины. Гераскевич пришел на тренировку в особом шлеме, после чего получил предупреждение не использовать его.

Несмотря на предостережения спортсмен появился на вторую тренировку с тем же шлемом. После того, как Гераскевич остался непоколебимым и отказался предать память украинских спортсменов, изображенных на шлеме, МОК, членом которого является Бубка, все же решил дисквалифицировать скелетониста, не позволив ему участвовать в соревнованиях.

Соцсети "взорвались" поддержкой в адрес спортсмена: писали все – от известных личностей до обычных пользователей, от тех, кто активно следит за спортом, до тех, кто ранее не интересовался зимними видами. Люди из разных профессий выражали свое восхищение и солидарность со спортсменом.

Как Гераскевича поддержали после дисквалификации / Скриншоты из соцсетей

После дисквалификации Гераскевич вместе с адвокатом Евгением Прониным решили обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, однако иск был отклонен. Поэтому Владислав решил покинуть олимпийский городок. Позже Гераскевич вместе с отцом встретился с Владимиром Зеленским.

Вернувшись в Украину, скелетонист поднял тему участия россиян на Паралимпиаде и анонсировал создание фонда для поддержки семей погибших украинских спортсменов.

Что известно о конфликте Гераскевича и Сергея Бубки?

Конфликт Гераскевича и Бубки отодвинули историю со "шлемом памяти" на второй план. Владислав в Верховной Раде поднял вопрос о звании Героя Украины Бубки и возможном лишении его этой награды.

Напомним! Бубка, несмотря на свой статус члена Международного олимпийского комитета, не использовал свое влияние для защиты интересов Украины и поддержки спортсмена. Кроме того, он не выступил с публичным заявлением в поддержку Гераскевича и его поступка.

28 февраля 2022 года Бубка впервые выехал с территории Украины. 22 июля 2022 года он повторно покинул страну на основании специального письма и с тех пор больше не возвращался.

Главные причины такой позиции Гераскевича по отношению к Бубке:

Бубка сыграл важную роль в возвращении российских спортсменов на международные соревнования, в частности на Олимпийские игры среди ветеранов, где появились российские флаги, а никаких санкций не было применено.

Бывший легкоатлет владеет бизнесом на оккупированных территориях (стало известно после расследования Бигус.Инфо)

В то же время, согласно украинскому законодательству, лишение звания Героя возможно только при наличии обвинительного приговора суда или решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Сейчас таких решений нет, поэтому звание Бубки остается в силе.

Инициатива Гераскевича вызвала широкий общественный резонанс: тема активно обсуждается в СМИ, среди политиков и в соцсетях.

Существуют очень разные мнения: одни считают, что спортсмен действует правильно и полностью прав, другие же предполагают, что Гераскевич делает политические шаги. В то же время сам скелетонист уже неоднократно подчеркивал, что не планирует заниматься политикой и эта сфера его не интересует.

В сети появился ряд постов с похожим нарративом, в которых ставят под сомнение спортивные достижения Гераскевича.

Украинцы критикуют Гераскевича / Скриншоты из соцсетей

Кто поддержал Бубку?

Александр и Екатерина Усики

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик в своем телеграмм публично выразил поддержку прыгуна с шестом.

Это произошло после того, как в медиапространстве начали активно обсуждать и открыто призывать к лишению Бубки почетного звания из-за, как утверждают некоторые критики, его бездействия и недостаточно четкой позиции по защите интересов Украины во время полномасштабной войны.

Жена боксера, Екатерина Усик, тоже стала на защиту экс-главы НОК. Она рассказала о якобы помощи Бубки во время войны и призвала критически оценивать обвинения против него.

Василий Ломаченко

Также свою поддержку выразил бывший боксер Василий Ломаченко, опубликовав в соцсетях фотографии с Бубкой и словами уважения.

Стелла Захарова

Стелла Захарова, вице-президент Украинской федерации гимнастики и бывшая гимнастка, тоже высказалась в защиту Бубки в комментарии sport-express.ua.

Она заявила, что решение о присвоении или лишении такого почетного звания не должно зависеть от одного человека – это должно быть определено законно и в установленном порядке.

Захарова также не стала критически оценивать Бубку за его молчание о войне, отметив, что это отдельная тема, но решение о звании должно быть справедливым и последовательным для всех.

Алина Шатерникова

Бывшая боксерка, выразила поддержку Бубке в соцсети, назвав критическую ситуацию "временами шариковых" и призвав не пренебрегать его вкладом в спорт.

Андрей Котельник

Президент Ассоциации бокса Украины в комментарии "Трибуне" подчеркнул, что Бубка имеет огромные спортивные заслуги, всегда представлял Украину на международной арене и поддерживал украинских спортсменов. Он добавил, что решение о возможном лишении звания Героя Украины должно принимать государство, а не отдельные призывы или заявления.

Кто соглашается с критикой Гераскевича?

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич прокомментировал дискуссию sport-express.ua относительно Бубки. Он поддержал позицию скелетониста и отметил, что публичные фигуры такого масштаба должны четко высказываться во время войны, ведь их позиция имеет вес для общества.

Депутат Верховной Рады и борец Жан Беленюк заявил sport-express.ua, что вовлеченность Бубки в спортивную жизнь Украины является недостаточной. Он отметил, что во время войны человек такого уровня, должен четко выражать свою позицию, если считает себя украинцем и ассоциирует себя с Украиной.

Дмитрий Сосновский в разговоре с "Трибуной" отметил, что для него "герои Украины" – это прежде всего те, кто сегодня отдает жизнь за страну, тогда как спортсмены имеют отдельную роль в обществе.

Он считает героическим поступок Гераскевича, который в парламенте вспомнил погибших защитников. А Сергей Бубка, который долгое время возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины и является членом Международного олимпийского комитета, должен был бы избегать поддержки "агрессии" и выступлений под флагами стран-агрессоров.