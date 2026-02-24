Свою позицию по этому поводу Маркевич озвучил в интервью для сайта Sport-express.ua. Он поддержал позицию Гераскевича относительно необходимости лишения Бубки звания Героя Украины.

Что сказал Мирон Маркевич о Сергее Бубке?

Украинский тренер отметил, что Бубка действительно великий спортсмен и не является рядовым гражданином, поэтому должен был бы публично высказать свою позицию относительно войны, ведь в этом случае молчать нельзя.

Мне кажется, что люди уже давно высказали все, что думают,

– сказал Маркевич.

Кто еще высказался относительно Бубки?

Жан Беленюк заявил, что вовлеченность Сергея Бубки в спортивную жизнь Украины является недостаточной. Он отметил, что во время войны человек такого уровня, как Бубка, должен четко выражать свою позицию, если считает себя украинцем и ассоциирует себя с Украиной.

Лично для меня его вовлеченность в спортивную жизнь Украины выглядит недостаточной. Хотелось бы видеть его активность более заметной, ведь пока я ее не наблюдаю,

– сказал спортсмен сайту Sport-express.ua.

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова вступилась за Бубку.

Она отметила, что решение о присвоении или лишении звания Героя Украины не может принимать один человек, а должно приниматься в соответствии с законом – через суд или СНБО.

Захарова подчеркнула, что награда присуждается за заслуги, и было бы несправедливо ее забирать, даже если Бубка молчит о войне.

Что известно о Бубке?