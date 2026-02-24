Свою позицію з цього приводу Маркевич озвучив в інтерв'ю для сайту Sport-express.ua. Він підтримав позицію Гераскевича щодо необхідності позбавлення Бубки звання Героя України.
Що сказав Мирон Маркевич про Сергія Бубку?
Український тренер зазначив, що Бубка дійсно великий спортсмен і не є пересічним громадянином, тому мав би публічно висловити свою позицію щодо війни, адже в цьому випадку мовчати не можна.
Мені здається, що люди вже давно висловили все, що думають,
– сказав Маркевич.
Хто ще висловився стосовно Бубки?
Жан Беленюк заявив, що залученість Сергія Бубки до спортивного життя України є недостатньою. Він зазначив, що під час війни людина такого рівня, як Бубка, має чітко висловлювати свою позицію, якщо вважає себе українцем і асоціює себе з Україною.
Особисто для мене його залученість до спортивного життя України виглядає недостатньою. Хотілося б бачити його активність більш помітною, адже наразі я її не спостерігаю,
– сказав спортсмен сайту Sport-express.ua.
Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова заступилася за Бубку.
Вона наголосила, що рішення про присвоєння або позбавлення звання Героя України не може приймати одна людина, а має ухвалюватися відповідно до закону – через суд або РНБО.
Захарова підкреслила, що нагорода присуджується за заслуги, і було б несправедливо її забирати, навіть якщо Бубка мовчить щодо війни.
Що відомо про Бубку?
- У 2023 році журналісти Bihus.Info провели розслідування бізнес-діяльності Бубки. Вони виявили компанії та фірми, що отримують підряди від російських структур на окупованих територіях і постачають їм пальне. Зокрема, бізнес олімпійського чемпіона досі функціонує в Донецьку, який перебуває під контролем окупантів із 2014 року.
- Він також є членом Міжнародного олімпійського комітету, який раніше дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гараскевича на Олімпійський іграх-2026.