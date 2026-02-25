По словам Саладухи, запрос у общества и спортивного сообщества на лишение привилегий Бубки и других деятелей без четкой гражданской позиции понятен. Но правовые механизмы остаются сложными, отметила народная избранница в комментарии 24 Каналу.

Что думает Саладуха о лишении Бубки звания Героя?

Народный депутат, которая работает в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, признает, что когда-то получение наград и титулов такими людьми как Сергей Бубка и Яна Клочкова казалось закономерным.

Своими спортивными достижениями в то время они такое звание заслужили. В тех реалиях, в которых тогда была страна. Теперь, считаю, в целом надо пересмотреть статус "Герой Украины". Прежде всего он должен касаться тех, кто защищает государство, рискует ради него жизнью,

– отметила чемпионка мира по легкой атлетике.

Возможно ли лишить Сергей Бубку звания Героя Украины?

На вопрос о роли парламента в пересмотре привилегий Бубки и других спортсменов-предателей Саладуха объяснила, что решение должны принимать компетентные органы.

Сейчас отобрать звание Героя могут Президент, Совет нацбезопасности и обороны с помощью санкций или суд.

Как говорит Ольга Саладуха, Верховная Рада же имеет немало системных вопросов по спорту, требующих голосования – в частности по санкционному пакету против россиян, которые осуществляют так называемые "спортивные аннексии".

В парламенте есть зарегистрированные законопроекты о лишении звания Героя Украины за коллаборационизм и государственную измену. Но оформить это в закон пока не получилось.

Почему общество требует лишить Сергея Бубку звания Героя?