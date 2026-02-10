В последнее время в эпицентре внимания оказался скелетонист Владислав Гераскевич. Парень не только достигает спортивных результатов, но и отстаивает интересы Украины на международной арене, сообщает 24 Канал.

Что сделал Гераскевич?

На свою первую тренировку на зимней Олимпиаде Владислав вышел в специальном "шлеме памяти". На нем изображены 22 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.

После этого МОК запретил украинцу выходить в этом шлеме, назвав эту акцию "политической". Но Гераскевич решил не прислушиваться к вердикту комитета.



Гераскевич во второй раз вышел в "шлеме памяти" на тренировку / скриншот с трансляции

Украинец провел свою вторую тренировку на зимней Олимпиаде. И на ней снова был тот самый "шлем памяти". На нем изображены следующие спортсмены, которых убила Россия:

Евгений Малышев (биатлонист) Дмитрий Шарпар (фигурист) Павел Ищенко (стронгмен) Максим Галиничев (боксер) Андрей Куценко (велогонщик) Алексей Логинов (хоккеист) Карина Бахур (кикбоксер) Никита Козубенко (прыгун в воду) Роман Полищук (легкоатлет) Андрей Яременко (борец греко-римского стиля) Тарас Шпук (тренер команды Invictus Games) Федор Епифанов (фехтовальщик) Екатерина Троян (легкоатлет) Владимир Андрощук (легкоатлет) Алексей Хабаров (пулевая стрельба) Дарья Курдель (танцор) Иван Кононенко (актер и спортсмен) Алина Перегудова (тяжелоатлетка, ребенок) Екатерина Дяченко (гимнастка, ребенок) Виктория Ивашко (дзюдоистка, ребенок) Мария Лебедь (танцовщица, ребенок) Назар Зуй (боксер, ребенок)

Отметим, что МОК наложил бан на использование этого шлема на Олимпиаде-2026. Правда, организация не уточняла, действует ли этот бан только на официальные соревнования, или на тренировки также.

При этом организация разрешила Гераскевичу надеть черную ленту в память о погибших спортсменах. Напомним, что официальные выступления Владислава в мужских соревнованиях по скелетону назначены на 12 – 13 февраля.

