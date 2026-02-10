Останнім часом в епіцентрі уваги опинився скелетоніст Владислав Гераскевич. Хлопець не тільки досягає спортивних результатів, а й відстоює інтереси України на міжнародній арені, повідомляє 24 Канал.

До теми "Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді

Що зробив Гераскевич?

На своє перше тренування на зимовій Олімпіаді Владислав вийшов у спеціальному "шоломі пам'яті". На ньому зображені 22 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.

Після цього МОК заборонив українцю виходити у цьому шоломі, назвавши цю акцію "політичною". Але Гераскевич вирішив не дослухатися до вердикту комітету.



Гераскевич вдруге вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування / скріншот з трансляції

Українець провів своє друге тренування на зимовій Олімпіаді. І на ньому знову був той самий "шолом пам'яті". На ньому зображені наступні спортсмени, яких вбила Росія:

Євген Малишев (біатлоніст) Дмитро Шарпар (фігурист) Павло Іщенко (стронгмен) Максим Галінічев (боксер) Андрій Куценко (велогонщик) Олексій Логінов (хокеїст) Карина Бахур (кікбоксер) Микита Козубенко (стрибун у воду) Роман Поліщук (легкоатлет) Андрій Яременко (борець греко-римського стилю) Тарас Шпук (тренер команди Invictus Games) Федір Єпіфанов (фехтувальник) Катерина Троян (легкоатлет) Володимир Андрощук (легкоатлет) Олексій Хабаров (кульова стрільба) Дар'я Курдель (танцюрист) Іван Кононенко (актор та спортсмен) Аліна Перегудова (важкоатлетка, дитина) Катерина Дяченко (гімнастка, дитина) Вікторія Івашко (дзюдоїстка, дитина) Марія Лебідь (танцівниця, дитина) Назар Зуй (боксер, дитина)

Відзначимо, що МОК наклав бан на використання цього шолому на Олімпіаді-2026. Правда, організація не уточнювала, чи діє цей бан тільки на офіційні змагання, чи на тренування також.

При цьому організація дозволила Гераскевичу вдягнути чорну стрічку в пам'ять про загиблих спортсменів. Нагадаємо, що офіційні виступи Владислава у чоловічих змаганнях зі скелетону призначені на 12 – 13 лютого.

