С трибуны Верховной Рады украинский скелетонист призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Об этом сообщает 24 канал.

Что сказал Гераскевич в Верховной Раде о Бубке?

В Украине есть несколько представителей в МОК, среди которых Сергей Бубка, который до сих пор носит звание Героя Украины.

Скелетонист выразил возмущение тем, что Бубка сохраняет это звание и сотрудничает с оккупантами, допускает российские флаги в организации, которой руководит, и подыгрывает России.

По словам Гераскевича, ношение этого звания недопустимо, ведь оно сейчас присуждается в основном посмертно, поэтому он призвал способствовать лишению Бубки этой награды через наложение санкций.

Что известно о Бубке и его звании Героя Украины?