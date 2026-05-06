Владислав Гераскевич вспомнил эпизод, когда в марте народные депутаты Украины не лишили государственных наград Сергея Бубку. Своими мыслями он поделился для сайта "Спорт 24".
Что сказал Гераскевич?
Спортсмен отметил, что его инициатива, которая переросла в подачу электронной петиции на сайте Кабинета Министров Украины, сначала получила положительный отклик в политических кругах.
Кроме этого, наград могли лишить также и Яну Клочкову. В то же время 10 марта, парламент отклонил такое предложение.
Было большое количество депутатов, которые меня поддержали. После того, как я озвучил требование, большое количество из них, стоя, хлопали в ладоши. К сожалению, они не пошли действовать дальше. Если депутаты ВР не хотят вычищать российский хлам из Украины, значит, такая позиция у этих депутатов, которая идет в разрез с национальными требованиями,
– рассказал Гераскевич.
Напомним, что еще в прошлом году в декабре четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка были лишены государственных стипендий после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.
Что пошатнуло репутацию Бубки и Клочковой?
Сергей Бубка получил порцию критики после начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший глава Национального олимпийского комитета выехал за пределы нашего государства и никак не комментирует российскую агрессию. Также его обвиняют в ведении бизнеса с оккупантами.
В то же время, в апреле, министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что нет юридических оснований для лишения Сергея Бубки звания "Героя Украины".
Яна Клочкова в 2022 году выехала на постоянное проживание в аннексированный Крым. Она не осудила вторжение России против Украины.
Что сейчас происходит в карьере Владислава Гераскевича?
- В феврале МОК дисквалифицировал украинского спортсмена из-за использования "шлема памяти". Позже это решение осталось в силе после апелляции в спортивный арбитражный суд (CAS).
- Сам украинец заявил о планах вернуться после отдыха и продолжать спортивную деятельность.
- В конце февраля Гераскевич выступил в Верховной Раде, где акцентировал внимание о необходимости объединения вокруг интересов Украины.
- Позже скелетонист нарвался на шквал критики в сети и попал в скандал с народным депутатом Украины Василием Вирастюком.
- Недавно Гераскевич поделился фотографией с голливудским актером Беном Стиллером. Атлет подарил актеру вышиванку.