З трибуни Верховної Ради український скелетоніст закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Про це повідомляє 24 канал.

Що сказав Гераскевич у Верховній Раді про Бубку?

В Україні є кілька представників у МОК, серед яких Сергій Бубка, який досі носить звання Героя України.

Скелетоніст висловив обурення тим, що Бубка зберігає це звання та співпрацює з окупантами, допускає російські прапори в організації, якою керує, і підіграє Росії.

За словами Гераскевича, носіння цього звання є неприпустимим, адже воно зараз присуджується здебільшого посмертно, тому він закликав сприяти позбавленню Бубки цієї нагороди через накладення санкцій.

Що відомо про Бубку та його звання Героя України?