Украинский боксер решил публично выразить свою поддержку Бубке. В своем телеграм канале спортмен выложил фото с Бубкой и решил перечислить его достижения.

Что сказал Усик о Бубке?

Спортсмен написал, что рад быть знакомым с Сергеем Бубкой.

На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из величайших легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком,

– пишет Усик.

Боксер назвал все достижения в спорте легкоатлета, назвав их невероятными:

Олимпийский чемпион 1988 года;

Участник Олимпийских игр 1988, 1992 и 1996 годов;

Шестикратный чемпион мира подряд (на открытом воздухе);

Трижды чемпион мира в помещении (1985, 1987, 1991);

Обладатель Кубка мира;

Чемпион Европы 1986 года и многократный чемпион Европы в помещении;

А также упомянул его мировые рекорды:

17 на открытом воздухе;

18 в помещении.

Более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно!,

– делится боксер.

Кто еще поддержал Бубку?

Екатерина Усик выразила открытую поддержку бывшего президента Национального олимпийского комитета Украины – Сергей Бубка в контексте дискуссии о возможном лишении его звания Героя Украины.

Заступаясь за Бубку, Усик отметила, что он якобы помогал ей лично во время войны, передавая вещи для раненых военных, и призвала не "разбрасываться чемпионами" и критически оценивать обвинения.

Бывший боксер Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях пост с фотографиями Бубки с украинской символикой и подписью "С уважением, легенда! Мир всем".

Что известно о лишении Сергея Бубки Героя Украины?