Екатерина отметила, что Сергей Бубка был легендой еще до ее рождения и якобы останется ею навсегда. А общество, которое требует от чиновника проукраинской позиции, поступает неправильно, написала она на своей странице в инстаграме.
Что заявила Екатерина Усик о Сергее Бубке?
Жена трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу возмутилась, что Владислав Гераскевич и другие представители спортивного сообщества требуют забрать у Бубки звание Героя на фоне его бездействия относительно нарушений интересов Украины на международной арене.
В нашей стране так много начали разбрасываться олимпийскими чемпионами, такое впечатление, что они, с**а, на каждом шагу валяются. Опомнитесь, люди!
– гневно написала Екатерина Усик.
По словам Екатерины, Бубка якобы в течение 2 лет передавал лично ей вещи, чтобы "ребята, которые лежат в госпиталях, которые я ремонтировала, не власть (потому что не ко времени), не голые возвращались домой".
Официально о благотворительной деятельности Сергея Бубки за время полномасштабного вторжения россиян в Украину нигде не сообщалось.
Кто из украинских спортсменов вступился за Бубку?
- Бывшая гимнастка Стелла Захарова заявила, что решение о геройстве Бубки, мол, не должно приниматься одним человеком, не поддержав заявления Владислава Гераскевича против бывшего главы НОК.
- Василий Ломаченко, который когда-то тесно общался с семьей Усиков и является их кумом, опубликовал фейсбук-пост в поддержку Бубки на русском языке.
- Согласно расследованию Bihus info, компания Бубки сотрудничала с оккупантами, а его брат продолжает вести бизнес с террористами так называемой "ДНР". Кроме того, бывший президент НОК ни разу публично не осудил российскую агрессию против Украины и не пытался защитить интересы нашего государства во время Олимпийских игр-2026.