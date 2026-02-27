Катерина наголосила, що Сергій Бубка був легендою ще до її народження і нібито залишиться нею назавжди. А суспільство, яке вимагає від посадовця проукраїнської позиції, чинить неправильно, написала вона на своїй сторінці в інстаграмі.
Що заявила Катерина Усик про Сергія Бубку?
Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу обурилася, що Владислав Гераскевич та інші представники спортивної спільноти вимагають забрати у Бубки звання Героя на тлі його бездіяльності щодо порушень інтересів України на міжнародній арені.
В нашій країні так багато почали розкидатися олімпійськими чемпіонами, таке враження, що вони, с**а, на кожному кроці валяються. Отямтесь, люди!
– гнівно написала Катерина Усик.
За словами Катерини, Бубка нібито упродовж 2 років передавав особисто їй речі, щоб "хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, не влада (бо не на часі), не голі поверталися додому".
Офіційно про благодійну діяльність Сергія Бубки за час повномасштабного вторгнення росіян в Україну ніде не повідомлялося.
Хто з українських спортсменів заступився за Бубку?
- Колишня гімнастка Стелла Захарова заявила, що рішення щодо геройства Бубки, мовляв, не має ухвалюватися однією людиною, не підтримавши заяви Владислава Гераскевича проти колишнього очільника НОК.
- Василь Ломаченко, який колись тісно спілкувався з родиною Усиків і є їхнім кумом, опублікував фейсбук-пост на підтримку Бубки російською мовою.
- Згідно з розслідуванням Bihus info, компанія Бубки співпрацювала з окупантами, а його брат продовжує вести бізнес з терористами так званої "ДНР". Окрім того, колишній президент НОК жодного разу публічно не засудив російську агресію проти України і не намагався захистити інтереси нашої держави під час Олімпійських ігор-2026.