Катерина наголосила, що Сергій Бубка був легендою ще до її народження і нібито залишиться нею назавжди. А суспільство, яке вимагає від посадовця проукраїнської позиції, чинить неправильно, написала вона на своїй сторінці в інстаграмі.

Що заявила Катерина Усик про Сергія Бубку?

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу обурилася, що Владислав Гераскевич та інші представники спортивної спільноти вимагають забрати у Бубки звання Героя на тлі його бездіяльності щодо порушень інтересів України на міжнародній арені.

В нашій країні так багато почали розкидатися олімпійськими чемпіонами, таке враження, що вони, с**а, на кожному кроці валяються. Отямтесь, люди!

– гнівно написала Катерина Усик.

За словами Катерини, Бубка нібито упродовж 2 років передавав особисто їй речі, щоб "хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, не влада (бо не на часі), не голі поверталися додому".

Офіційно про благодійну діяльність Сергія Бубки за час повномасштабного вторгнення росіян в Україну ніде не повідомлялося.

Хто з українських спортсменів заступився за Бубку?