Ломаченко вирішив порушити мовчанку у соцмережах саме в той день, коли Владислав Гераскевич виступив у парламенті і закликав народних депутатів покарати Бубку за антиукраїнську діяльність. Свою реакцію ексчемпіон світу з боксу виклав на сторінці у фейсбуку.
Що зробив Ломаченко на підтримку зрадника Бубки?
Ломаченко опублікував пост з трьома фото Бубки, де він зображений з українськими символами – одне з часів президентства в НОК на тлі прапорів, а два в формі олімпійської збірної України.
З Повагою Легенда! Мир всім,
– додав підпис Ломаченко.
Оскільки усі слова з великої літери і без розділових знаків, навіть не зрозуміло, чи звертається ексбоксер до Бубки, чи просто стверджує. Допис, очікувано для Ломаченка, зроблений російською мовою і супроводжується православним емоджі.
Як коментують допис Ломаченка про Бубку?
На сторінку набігли прихильники "руского міра", яким подобається просування Ломаченком тез про "братерство" українців і росіян. Вони почали всіляко підтримувати те, що ексбоксер продовжує вести соцмережі російською мовою, захищати Сергія Бубку і ображати скелетоніста Владислава Гераскевича, який демонструє громадянську позицію і вимагає забрати у Бубки звання Героя України.
Натомість були й ті, хто нагадав про антиукраїнську позицію як Бубки, так і самого Ломаченка. "Вася, ми і так знаємо, що ти ідіот, не варто нам про це нагадувати", написав один із користувачів.
Чому Бубку хочуть позбавити звання Героя України?
- Згідно із розслідуванням Bihus info, фірма Сергія Бубки вела бізнес з окупантами, продаючи паливо, а брат колишнього спортсмена активно співпрацював з терористами з так званої "ДНР".
- Бубка залишається членом МОК від України, але жодним чином не відстоює інтереси нашої держави на міжнародному рівні, мовчить про повномасштабне вторгнення росіян і не втручався у ситуацію з дискваліфікацією Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.