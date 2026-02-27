Український боксер вирішив публічно висловити свою підтримку Бубці. У своєму телеграм каналі спортмен виклав фото з Бубкою та вирішив перелічити його досягнення.
Що сказав Усик про Бубку?
Спортсмен написав, що радий бути знайомим із Сергієм Бубкою.
На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною,
– пише Усик.
Боксер назвав усі досягнення у спорті легкоатлета, назвавши їх неймовірними:
- Олімпійський чемпіон 1988 року;
Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;
Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);
Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);
Володар Кубка світу;
Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;
А також згадав його світові рекорди:
17 на відкритому повітрі;
18 у приміщенні.
Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!,
– ділиться боксер.
Хто ще підтримав Бубку?
- Катерина Усик висловила відкриту підтримку колишнього президента Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка у контексті дискусії про можливе позбавлення його звання Героя України.
- Заступаючись за Бубку, Усик зазначила, що він нібито допомагав їй особисто під час війни, передаючи речі для поранених військових, і закликала не "розкидатися чемпіонами" та критично оцінювати звинувачення.
Ломаченко опублікував у соцмережах пост із фотографіями Бубки з українською символікою й підписом "З повагою, легендо! Мир усім".