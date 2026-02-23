Реакція НОК України на дії проросійського керівництва світового спорту була слабкою і не допомогла Гераскевичу довести несправедливість свого відсторонення. Такої думки дотримується і президент Володимир Зеленський, стверджує джерело 24 Каналу.

Як Президент України оцінив дії НОК на Олімпіаді?

Глава держави після подій на Олімпійських іграх розмірковує над тим, щоб перезавантажити систему управління спортом в Україні та відносини з міжнародними спортивними організаціями.

За твердженням джерела 24 Каналу, очільник держави переконаний, що Національний олімпійський комітет поводився неефективно не лише у питанні дискваліфікації Владислава Гераскевича, але й щодо інших наших спортсменів. Такі дії НОК "не посилили Україну".

Що Зеленський казав про Гераскевича та МОК?

Одразу після того, як стало відомо про ганебне відсторонення Гераскевича від змагань у скелетоні на Олімпіаді-2026, Офіс Президента оприлюднив заяву Володимира Зеленського з цього приводу.

Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру,

– написав Президент.

Зеленський ухвалив рішення про нагородження Владислава Гераскевича Орденом Свободи з формулюванням "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей".

Також глава держави погодив санкційний список, до якого увійшли 10 російських діячів спорту, які використовують міжнародні змагання для просування наративів країни-агресора.

Хто керує українським спортом?