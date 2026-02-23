Реакція НОК України на дії проросійського керівництва світового спорту була слабкою і не допомогла Гераскевичу довести несправедливість свого відсторонення. Такої думки дотримується і президент Володимир Зеленський, стверджує джерело 24 Каналу.
Як Президент України оцінив дії НОК на Олімпіаді?
Глава держави після подій на Олімпійських іграх розмірковує над тим, щоб перезавантажити систему управління спортом в Україні та відносини з міжнародними спортивними організаціями.
За твердженням джерела 24 Каналу, очільник держави переконаний, що Національний олімпійський комітет поводився неефективно не лише у питанні дискваліфікації Владислава Гераскевича, але й щодо інших наших спортсменів. Такі дії НОК "не посилили Україну".
Що Зеленський казав про Гераскевича та МОК?
Одразу після того, як стало відомо про ганебне відсторонення Гераскевича від змагань у скелетоні на Олімпіаді-2026, Офіс Президента оприлюднив заяву Володимира Зеленського з цього приводу.
Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру,
– написав Президент.
Зеленський ухвалив рішення про нагородження Владислава Гераскевича Орденом Свободи з формулюванням "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей".
Також глава держави погодив санкційний список, до якого увійшли 10 російських діячів спорту, які використовують міжнародні змагання для просування наративів країни-агресора.
Хто керує українським спортом?
- Президентом Національного олімпійського комітету з 17 листопада 2022 року є Вадим Гутцайт, який змінив на цій посаді зрадника України Сергія Бубку.
- Гутцайт – колишній наставник збірної України з фехтування. З березня 2020 року працював міністром молоді та спорту України.
- У МОК Україна представлена Сергієм Бубкою та Валерієм Борзовим, яких Владислав Гераскевич назвав "персонажами, які думають тільки про свої посади".