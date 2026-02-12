Орден Свободи – державна нагорода, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. В указі на сайті Президента йдеться, що скелетоніст Владислав Гераскевича отримав відзнаку "За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей".

Якою була реакція Зеленського на дискваліфікацію Гераскевича?

Президент Зеленський висловив вдячність Владиславу Гераскевичу за його активну позицію та розкритикував рішення МОК про дискваліфікацію спортсмена на Олімпійських іграх – 2026.

Глава держави зауважив, що таке рішення МОК не має нічого спільного з принципами олімпізму. Про це він написав у себе на сторінці.

Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила,

– наголосив Зеленський.

Реакція Владислава після дискваліфікації

Одразу після повідомлення про дискваліфікацію Владислав розповів, що має великі сумніви щодо того, чи дійсно МОК підтримує Україну та солідарний з нашим народом.

Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам'ять про спортсменів. Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будемо готувати позов у CAS і продовжуватимемо боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил,

– додав Гераскевич.

