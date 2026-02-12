Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс вважає, якщо кожному дозволити виступати з політичними заявами – це фундаментально змінить характер Олімпіади. Про це він заявив під час брифінгу, інформує IOC Media.

Що сказав представник МОК?

Марк Адамс зазначив, що єдиним універсальним способом висловлення жалоби під час Олімпіади є використання чорної пов’язки. Натомість демонстрація інших символів спортсменами може призвести до хаосу.

Якщо кожному буде дозволено висловлюватися таким чином, це перетворить майданчик для змагань на поле для висловлювань,

– наголосив представник МОК.

За його словами, атлети можуть висловлювати свої думки і почуття у мікст-зоні, під час пресконференцій чи в соціальних мережах, але не під час самих змагань, де увага має бути зосереджена на спортивному результаті.

Також МОК дозволив використовувати "шолом пам’яті" Владислава Гераскевича під час тренувань, але не допустив його на змаганнях – через можливість створити прецедент для інших спортсменів із різних країн.

Реакція Гераскевича та українців на дискваліфікацію

Одразу після повідомлення про дискваліфікацію Владислав розповів, що має великі сумніви щодо того, чи дійсно МОК підтримує Україну та солідарний з нашим народом.

Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам'ять про спортсменів. Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будемо готувати позов у CAS і продовжуватимемо боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил,

– додав Гераскевич.

Гераскевича підтримали відомі українські діячі, спортсмени та політики. Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Владиславу за його активну позицію.

Значення "шолому пам'яті" Гераскевича