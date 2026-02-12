Водночас глава держави зауважив, що таке рішення МОК не має нічого спільного з принципами олімпізму. Про це він написав у себе на сторінці.
Як Зеленський прокоментував рішення МОК?
За словами президента України, олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.
Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що Росія раз у раз зневажає саму суть олімпійського перемир'я, використовуючи час проведення Олімпійських Ігор для ведення війни.
Зеленський нагадав про напад на Грузію у 2008-му році, анексію Криму у 2014-му, акцентував президент і на 2022-му році, коли й почалося повномасштабне вторгнення в Україну.
Сьогодні ж, зауважив президент, попри численні заклики припинити бойові дії на період зимової Олімпіади, Москва демонструє повну зневагу: інтенсивність ракетних і дронових атак по нашій енергетичній інфраструктурі та мирних людях лише зростає.
Зверніть увагу! Глава держави підкреслив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських спортсменів і тренерів. Сотні інших втратили можливість коли-небудь знову виступати. Йдеться не лише про Олімпійські ігри, а й на будь-які міжнародні старти.
Водночас 13 представників Росії перебувають в Італії та беруть участь в Олімпіаді. Формально вони виступають під "нейтральним" статусом, однак публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. Саме такі учасники, на глибоке переконання Володимира Зеленського, мали б бути відсторонені від змагань.
Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі,
– резюмував він.
Більше про ситуацію з дискваліфікацією Гераскевича через його шолом
Владислава Гераскевича обрали одним із двох прапороносців України на відкритті Ігор. Він неодноразово публічно заявляв про свою проукраїнську позицію та говорив світові про війну.
На Олімпіаді скелетоніст виступив у "шоломі пам'яті", присвяченому 24 українським спортсменам, убитим Росією. МОК визнав це порушенням правил, і Гераскевича дискваліфікували.
Атлет планує виставити шолом на аукціон, щоб передати виручені кошти на підтримку України. Його батько, Михайло Гераскевич, розкритикував рішення МОК і має намір звернутися до CAS.
Президентка МОК Кірсті Ковентрі також прокоментувала ситуацію: напередодні старту вона зустрічалася зі спортсменом, однак компромісу щодо шолома сторони не знайшли.