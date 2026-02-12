Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Що сказав батько й тренер про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступав на Олімпійських іграх у "шоломі пам'яті". На ньому зображувалися спортсмени, які загинули через російську агресію. МОК забороняв таку демонстрацію, переконуючи, що це створить хаос в олімпійському русі. Саме через це чемпіона не допустили до змагань.

Михайло Гераскевич розповів, що новообрана президентка МОК Кірсті Ковентрі казала, що шолом з трагічним посилом завадить "святкувати Олімпіаду". І хоча весь світ побачив шолом Влада, йому пропонували спуститися в іншому спорядженні. А тим часом батько потримав би "шолом пам'яті" на старті.

Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться,

– зазначив батько й тренер Владислава Гераскевича.

Пан Михайло зазначив, що комітет, ймовірно, забув, що історично склалося так, що Олімпійські ігри створені для вшанування загиблих героїв. Саме томі були вигадані змагання на мечах й забіги. Він додав, що ці вииди спорту імітували діяльність воїна на полі бою. Відтак шолом Влада якраз підкреслював першопричину Олімпійських ігор.

"Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку", – сказав Михайло Гераскевич.

Спортсмен з батьком готові подати позов у CAS. Адже дискваліфікація фактично без причини зруйнувала довгу роботу спортсмена й знецілили кошти, які вкладалися в його підготовку.

Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль,

– сказав спортсмен.

Крім того, МОК зенважила пам'ять про героїв України. Тоді як керівництво держави, олімпійський комітет та воїни на лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу.

Михайло Гераскевич каже, що цей крок став дискваліфікацією демократії заради своїх приватних інтересів, зокрема через чуттєвий тиск російських спонсорів.