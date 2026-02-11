На свої перші тренування під час Олімпіади-2026 Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті", на якому зображені спортсмени, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україні. Російське видання "Спорт-Експресс" назвало це політичною акцією, якою керувало вище керівництво на чолі з Володимиром Зеленським.
Що саме не сподобалось російській пропаганді?
Пропагандисти заявили, що скелетоніст нібито порушив правила Олімпійських ігор, одягнувши "шолом пам’яті".
Кремлівські медіа не уточнюють обставин загибелі зображених українців – лише акцентують на нібито політичній природі шолома.
Провокація із "шоломом пам'яті", швидше за все, погоджена з керівництвом України. Принаймні Володимир Зеленський практично відразу відреагував на заборону МОК, виступивши на підтримку демаршу, який нагадує про глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого,
– додали росЗМІ.
Як відреагували Україна та світ?
Попри заборону МОК, Владислав Гераскевич продовжує виходити на тренування у "шоломі пам’яті" і має намір виступати в ньому навіть у змагальний день.
Нацкомітет звернувся до МОК із проханням дозволити цей шолом, наголошуючи, що він відповідає всім вимогам безпеки і не містить політичних гасел.
Міжнародний олімпійський комітет замість шолома дозволив використати чорну пов'язку, пише DW, але Гераскевич поки не погодився на компроміс.
Значення "шолому пам’яті" Гераскевича
- На шоломі Гераскевича зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні, серед них – діти.
- Президент Зеленський та НОК України публічно підтримали спортсмена й виступили проти рішення МОК, назвавши шолом шаною пам'яті, а не політичною заявою.
- Сам Гераскевич заявив, що у МОК "не вистачить чорних пов’язок", аби вшанувати усіх загиблих українських спортсменів.
- Змагання зі скелетону на Олімпіаді стартують 12 лютого.