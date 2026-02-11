На свої перші тренування під час Олімпіади-2026 Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті", на якому зображені спортсмени, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україні. Російське видання "Спорт-Експресс" назвало це політичною акцією, якою керувало вище керівництво на чолі з Володимиром Зеленським.

Що саме не сподобалось російській пропаганді?

Пропагандисти заявили, що скелетоніст нібито порушив правила Олімпійських ігор, одягнувши "шолом пам’яті".

Кремлівські медіа не уточнюють обставин загибелі зображених українців – лише акцентують на нібито політичній природі шолома.

Провокація із "шоломом пам'яті", швидше за все, погоджена з керівництвом України. Принаймні Володимир Зеленський практично відразу відреагував на заборону МОК, виступивши на підтримку демаршу, який нагадує про глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого,

– додали росЗМІ.

Як відреагували Україна та світ?

Попри заборону МОК, Владислав Гераскевич продовжує виходити на тренування у "шоломі пам’яті" і має намір виступати в ньому навіть у змагальний день.

Нацкомітет звернувся до МОК із проханням дозволити цей шолом, наголошуючи, що він відповідає всім вимогам безпеки і не містить політичних гасел.

Міжнародний олімпійський комітет замість шолома дозволив використати чорну пов'язку, пише DW, але Гераскевич поки не погодився на компроміс.

Значення "шолому пам’яті" Гераскевича