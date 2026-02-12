Попри заборону Міжнародного олімпійського комітету, спортсмен вийде на старт у "шоломі пам’яті", на якому зображені загиблі у війні з Росією українські атлети. Перед початком змагань у скелетоні Гераскевича підтримав головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Як на "шолом пам’яті" відреагував Сирський?

На своїй сторінці у мережі Х головнокомандуч Збройних Сил України написав, що “пам’ять не є порушенням”, підтримавши позицію олімпійця.

Раніше Гераскевича підтримали українські захисники та захисниці, спортсмени, медійні персони та президент Володимир Зеленський. Російські ЗМІ назвали акцію "сплановою вищим керівництвом" України.

Позиція Гераскевича

Попри заборону МОК, Владислав Гераскевич продовжує виходити на тренування у "шоломі пам’яті" і має намір виступати в ньому навіть у змагальний день.

Нацкомітет звернувся до МОК із проханням дозволити цей шолом, наголошуючи, що він відповідає всім вимогам безпеки і не містить політичних гасел.

Міжнародний олімпійський комітет замість шолома дозволив використати чорну пов'язку, пише DW, але Гераскевич не погодився на компроміс.

